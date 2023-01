iPhone 15 avrà il modulo Wi-Fi di ultima generazione

I nuovi modelli di iPhone 15 presenteranno tutti il modulo Wi-Fi di ultima generazione, il Wi-Fi 6E già visto sugli iPad Pro M2 e sui nuovi computer dell’azienda da poco presentati (Mac mini e MacBook Pro).

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il noto insider e analista Ming-Chi Kuo in una nota pubblicata in rete. Secondo l’uomo infatti, l’OEM di Cupertino starebbe lavorando su un chip davvero performance in grado di garantire velocità di connessione ad Internet super veloci.

iPhone 15 presenterà il modem Wi-Fi 6E

Per chi non lo sapesse, segnaliamo che Tim Cook ha già inserito i nuovi modem per le reti wireless sugli iPad Pro da 11 e 12,9″ di ultima generazione con processore Apple Silicon M2; lo stesso modulo però è presente anche sui computer Mac mini M2/M2 Pro e sui laptop MacBook Pro 14 e 16 pollici.

Oltre all’analista Kuo, anche altri tipster della rete avevano suggerito in passato la presenza del Wi-Fi 6E sui melafonini del 2023. Ciò che non sappiamo è se tutti i device della serie disporranno di questa feature o se sarà un’esclusiva delle iterazioni Pro e Pro Max /Ultra.

Cosa implica ciò? Semplice: con i router e i modem compatibili, i telefoni Wi-Fi 6E potranno connettersi alla banda a 6 GHz, oltre alle canoniche 2.4 e 5 GHz. Questo dovrebbe assicurare velocità incredibili, una minor latenza e meno interferenze rispetto al passato.

Ad oggi questa tecnologia diventa sempre più diffusa, solo che ha un unico limite: occorre avere in casa (o in studio, ufficio, etc) un router Wi-Fi 6E.

Fra le altre cose, sappiamo che iPhone 15 avrà la porta USB Type-C, un processore Apple Bionic A17 a 3 nm sula gamma Pro, una lente periscopica sul Pro Max/Ultra e nuovi pulsanti a stato solido a bordo.

