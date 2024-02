iPhone 15 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è il REGALO PERFETTO (anche a rate)

iPhone 15 cala di prezzo: con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 825 euro per la versione da 128 GB che raggiunge il nuovo minimo storico sullo store. C’è poi la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo di 949 euro.

Entrambe le versioni dello smartphone sono disponibili con possibilità di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. iPhone 15 è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e alla garanzia post-vendita offerti dallo store. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 è lo smartphone da prendere con quest’offerta di Amazon

iPhone 15 è dotato di una scheda tecnica davvero ottima: il display OLED da 6,1 pollici garantisce dimensioni compatte oltre a un’elevata qualità delle immagini mentre il SoC Apple A16 Bionic (lo stesso di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max) permette di ottenere prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e sul sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 15:

Entrambe le varianti sono acquistabili con pagamento in 5 rate mensili e con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.