iPhone 15, AirPods Pro USB C, Apple Watch 9 e Ultra 2 sono TUTTI su Amazon

I nuovi prodotti della mela morsicata, ovvero iPhone 15, AirPods Pro con supporto USB C, Apple Watch 9 e Ultra 2, sono finalmente disponibili in preordine e li trovi tutti su Amazon. Continua a leggere per scoprire quanto costano, dove trovarli e come acquistarli.

Dai un’occhiata a tutti i prodotti a disposizione, scegli quelli che preferisci e completa i tuoi preordini. Le spedizioni inizieranno a partire dal prossimo 22 settembre e – per gli abbonati ai servizi Prime – saranno veloci e gratuite.

iPhone 15: tutti i modelli disponibili su Amazon

Abbiamo suddiviso tutti i modelli disponibili per colore e taglio di memoria. A eccezione della versione Pro Max, sono attualmente tutti ordinabili: non preoccuparti però, anche loro lo saranno presto.

iPhone 15

128GB a 979€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1109€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1359€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1259€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1509€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Apple Watch Series 9, Ultra 2 e AirPods Pro USB su Amazon

Come anticipato, anche tutte le altre novità sono disponibili in preordine sull’iconico store. Scegli rapidamente quello che ti interessa di più, ma sii veloce perché vanno a ruba.

Nuovi smartwatch:

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular a 909€ :

: Apple Watch Series 9 a partire da 459€.

Nuovi AirPods Pro:

AirPods Pro 2 con case di ricarica USB C a 279€.

Come anticipato, le spedizioni di tutti i prodotti inizieranno a partire dal prossimo 22 settembre. Puoi anche decidere di pagare a rate tramite Cofidis oppure usando il sistema integrato offerto da Amazon. Naturalmente, se sei abbonato ai servizi Prime, ricevi tutto in modo assolutamente rapido e gratuito. Attenzione: data l’elevata richiesta di prodotti, la disponibilità potrebbe cambiare repentinamente.

