iPhone 15 a prezzo scontato su Amazon: è sempre un BEST BUY (anche 256 GB)

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon dedicata ad iPhone 15. Lo smartphone di Apple diventa il modello su cui puntare ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 849 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 979 euro per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti, disponibili solo con alcune colorazioni, sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta basta premere sui box qui di sotto.

iPhone 15 è in sconto su Amazon: è da prendere subito

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone potente e compatto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, ora arricchito dalla Dynamic Island, già presente sui modelli Pro. Da notare anche il potente SoC Apple A16 Bionic, lo stesso chip utilizzato anche da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Si tratta di una garanzia di prestazioni al top. A completare la scheda tecnica, inoltre, troviamo una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione da Apple, con tante nuove funzionalità aggiuntive e un livello di sicurezza e privacy sempre molto elevato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di:

C’è anche la possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.