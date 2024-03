iPhone 15 (512 GB): a 1195€ su Amazon è da prendere al volo

In questa prima giornata di offerte su Amazon oggi abbiamo scovato una promozione veramente superlativa. L’ottimo iPhone 15, nella sua iterazione nera con 512 GB di memoria interna, costa soltanto 1195,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti, si presenta come un terminale veramente spettacolare, dotato di specifiche tecniche assurde, con un design mozzafiato, tanto storage a bordo e ci sono anche diversi vantaggi con il noto portale di e-commerce.

In primo luogo infatti, non possiamo non citare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti. C’è la possibilità di ricevere il prodotto in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime e, non di meno, si avrà accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è poi quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 15 (512 GB): a questo prezzo è da comprare ora

iPhone 15 è uno smartphone di punta con una scheda tecnica all’avanguardia: c’è un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato da tanti GB di storage interno (512 GB, per la precisione, non espandibili). Volendo si può comunque attivare un piano di abbonamento con iCloud. La batteria dura tantissimo e promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. C’è anche la wireless charging o la MagSafe.

Il comparto fotografico è di punta con un sensore principale da 48 Megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision. Lo schermo è un display OLED da 6,1 pollici con cornici ridotte, Dynamic Island e luminosità di picco di 2000 nit. iPhone 15 è venduto e spedito da Amazon a soli 1195,00€ nella sua iterazione nera con 512 GB di storage; compratelo adesso.