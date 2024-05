iPhone 15: 284€ di SCONTO su eBay, scopri come ottenerlo

Apple iPhone 15 è l’ultimo modello prodotto da Casa Cupertino che integra tutte le novità di questa serie tanto apprezzata dagli utenti. Oggi lo trovi in offerta speciale su eBay. Acquistalo subito a soli 694,90€, invece di 979€ (prezzo di listino). Un’ottima occasione per risparmiare 298€.

Puoi ottenere questo prezzo così vantaggioso semplicemente inserendo il Coupon PSPRMAY24 nella sezione codici sconto, prima di confermare la modalità di pagamento. Selezionando PayPal puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Inoltre, la consegna gratis è inclusa.

iPhone 15 128GB: il tuo smartphone iOS definitivo

Con Apple iPhone 15 128GB non si scherza. Questo smartphone iOS è davvero definitivo. Pensa, grazie al chip A17 Bionic hai prestazioni elevatissime, per affrontare anche le giornate più intense con il tuo telefono. App e giochi non hanno alcun limite di utilizzo, anche in multitasking.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici rende tutta l’interazione ancora più naturale. Le immagini regalano colori curati e molto realistici, per vivere un’immersività pazzesca. Inoltre, i dettagli sono davvero eccellenti, non lasciando certo nulla al caso.

La doppia fotocamera, con sistema punta e scatta, assicura scatti da vero professionista di notte come di giorno. La batteria dura tutta la giornata. E con Dynamic Island hai sempre tutto sotto controllo. Cosa stai aspettando? Acquistalo a soli 694,90€ grazie al Coupon PSPRMAY24.