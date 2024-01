iPhone 15 (256 GB): prezzo SCONTATISSIMO, prendilo ora

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 che, nella sua iterazione nera con 256 GB di memoria interna costa solo 979,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un prezzo irrisorio per un terminale di fascia alta, con specifiche tecniche all’avanguardia e un design minimal e mozzafiato e con un comparto fotografico degno di nota. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché si trova in super sconto su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Cosa aspettate?

iPhone 15: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Apple è un Best Buy oltre ogni modo; è un telefono compatto, con uno schermo OLED da 6,1″ con cornici contenute e Dynamic Island al seguito, refresh rate da 60 Hz e risoluzione Retina XDR. Fra le altre cose, citiamo anche la luminosità di picco di 2000 nit. Il frame del device è interamente in alluminio e la scocca è in vetro satinato e supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Sotto la scocca c’è un processore Apple Bionic A16 con modem 5G che offre prestazioni di altissimo livello e la batteria dura tantissimo con una singola carica. La ricarica può avvenire anche tramite cavo USB Type-C.

iPone 15 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si può anche godere del reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto. Dulcis in fundo, citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore, e la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. A soli 979,00€, la versione da 256 GB è da comprare immediatamente, ma siate rapidi.

