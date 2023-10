iPhone 15 (256 GB) è già in offerta: a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-110€)

Il nuovo iPhone 15 è già un vero e proprio best buy: con la nuova offerta disponibile su eBay, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone nella versione da 256 GB con un prezzo scontato di 999 euro e con uno sconto di 110 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La promozione gode del Servizio eBay Premium e della Garanzia cliente eBay. Si tratta, quindi, di un acquisto sicuro e, senza dubbio, consigliato. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è un vero best buy

Il nuovo iPhone 15 è la soluzione giusta per acquistare un nuovo iPhone con 256 GB di memoria. Lo smartphone è dotato del SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista, e di un display OLED con Dynamic Island da 6,1 pollici.

C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS con possibilità di accesso completo a tutte le funzionalità e ai servizi che Apple mette a disposizione dei suoi utenti.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 256 GB al prezzo scontato di 999 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

