iPhone 15 (256 GB) a soli 979€: BEST BUY ASSOLUTO, sconto ESAGERATO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple, oggi vi proponiamo iPhone 15 che, nella sua iterazione da 256 GB e in colorazione nera (la più elegante, a nostro avviso), si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Costa quanto la versione da 128 GB, ovvero 979,00€, ma viene proposto con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fate presto se siete interessati/e perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. Non pensateci troppo; a questa cifra è un super best buy.

iPhone 15 (256 GB): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un vero top di gamma in tutto e per tutto; viene proposto ad un costo irrisorio per ciò che offre e si trova con il 12% di sconto sul valore di listino. È un best buy senza paragoni, ha un processore potentissimo sotto la scocca (parliamo del SoC Apple Bionic A16 con modem 5G integrato), coadiuvato da 256 GB di memoria interna e vi è una batteria capiente che dura tantissimo con una singola carica. Pensate che si può fare un giorno intero di autonomia e si ricarica in un lampo sfruttando la tecnologia MagSafe o mediante wireless charging. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati), c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? Con due anni di garanzia e la consegna celere gratuita compresa nel prezzo, a soli 979,00€ iPhone 15 da 256 GB è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.