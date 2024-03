iPhone 15 (256 GB): a QUESTO PREZZO è lo smartphone da prendere

Continua il calo di prezzo di iPhone 15, ora disponibile in sconto nella variante da 256 GB, decisamente più “comoda” rispetto alla versione da 128 GB che potrebbe star stretta a molti utenti.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 879 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Apple Italia. Lo sconto vale per le versioni Nero, Blue e Rosa.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 15 è possibile acquistare un ottimo smartphone a un prezzo sempre più contenuto. Tra le specifiche dello smartphone di Apple troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con l’immancabile Dynamic Island, il SoC Apple A16 Bionic e una doppia fotocamera posteriore.

C’è, naturalmente, anche il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. iPhone 15 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali per un lungo periodo di tempo, grazie a una scheda tecnica completa e a un supporto software di primissimo livello d a parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 879 euro. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Da notare che è possibile anche completare l’acquisto pagando in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il modello ha Garanzia Apple Italia.