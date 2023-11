iPhone 15 (128 GB) rosa a soli 869€ su Amazon: prendilo ADESSO

Il meraviglioso e fantastico iPhone 15 di ultima generazione, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione rosa, costa solo 869,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse e IVA compresa. Capite bene che a questo costo è difficile rinunciarci, anche perché vanta specifiche all’avanguardia e tanta tecnologia di pregio. Fondamentalmente è come un iPhone 14 Pro ma senza il ProMotion e una terza lente tele, ma dispone di una nuova ottica principale da 48 megapixel con algoritmo aggiornato, della porta USB Type-C, di una cella energetica più capiente e di alcune features in più. Tuttavia il costo si è abbassato drasticamente, anche rispetto all’iPhone 14 del 2022. Adesso il valore di listino è di 979€ ma grazie alle offerte folli del Black Friday andrete a risparmiare l’11% sul prodotto finale. Cosa aspettate? Non pensateci troppo e compratelo oggi.

iPhone 15: il Best Buy del giorno

Come detto, iPhone 15 è sensazionale: vanta uno schermo OLED Retina da 6,1″ con Dynamic Island e cornici sottili. Il frame è in alluminio satinato e la back cover invece, è in vetro satinato e supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Sotto la scocca presenta un processore Apple Bionic A16 con modem 5G e 128 GB di memoria al seguito. Non manca il classico modello NFC per i pagamenti contactless tramite Apple Pay. L’autonomia è generosa: Apple promette un giorno di durata con una singola carica e c’è anche la ricarica rapida via cavo USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 869,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si potrà godere della garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.