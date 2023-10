iPhone 15 (128 GB): quello "per tutti", di nuovo disponibile su Amazon

Finalmente dopo diversi giorni di latitanza, il meraviglioso iPhone 15 è tornato disponibile su Amazon. Si tratta del modello entry-level della line-up del 2023 di Apple: di fatto, è stato annunciato pochissime settimane fa ed è divenuto, in pochissimi giorni, uno dei telefoni più richiesti di questo periodo. Il motivo è molto semplice: questo device è potentissimo, ha un processore pazzesco, uno schermo luminoso e generoso, con cornici sottili e contenute e Dynamic Island, dispone di un comparto fotografico con sensore principale da 48 Megapixel e molto altro ancora. Noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione: tenete conto che potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro, soprattutto perché la versione da 128 GB in colorazione nera è una delle più richieste dall’utenza. Fate presto dunque, se siete interessati/e: costa 979,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 15: il best buy del giorno

Questo smartphone eccezionale presenta uno schermo OLED Retina con cornici contenute e simmetriche. La dimensione del pannello è di 6,1 pollici, ha il refresh rate fisso a 60 Hz ma presenta la Dynamic Island di nuova generazione. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, c’è una batteria capiente che dura tantissimo con una singola carica e permette di essere ricaricata via USB Type-C, via wireless o mediante MagSafe. Inoltre, c’è un comparto fotografico di punta con una lente principale da 48 Megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision e che permette di avere uno zoom 2X digitale.

Al prezzo di soli 979,00€, spese di spedizione incluse, non potete certo lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: a questa cifra è difficile trovare di meglio, soprattutto perché è un prodotto da poco uscito sul mercato. La consegna sarà celere e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, oltre a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

