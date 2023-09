iPhone 15 (128 GB): prenotatelo ADESSO al prezzo più basso del web

Da pochissimi giorni Apple ha tolto i veli al nuovo iPhone 15 (e agli altri modelli della gamma); il dispositivo si è rivelato – da subito – come un successo scritto a tavolino. Di fatto, ci sono diverse iterazioni che sono già andate esaurite, mentre altre sono sì disponibili ma non sappiamo per quanto.

Noi vogliamo consigliarvi il modello base della serie, iPhone 15, perché, secondo noi, è il più equilibrato: è un iPhone 14 Pro senza l’Always On Display e il ProMotion, ma costa molto, molto di meno. In più, se lo prenoterete da Amazon siete sicuri di riceverlo al Day One al prezzo più basso del web; inoltre non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione (sono comprese nel prezzo di vendita del terminale). Cosa aspettate quindi? Se lo acquisterete oggi a 979,00€ sarà vostro venerdì (il 22 settembre). Siate veloci, non sappiamo quante scorte siano rimaste sul noto portale di e-commerce; molti modelli stanno andando “sold out”, quindi se siete interessati/e, non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

iPhone 15: quello giusto da comprare

Come detto in calce e ribadito in più occasioni, secondo noi, iPhone 15 è quello giusto da comprare; certo, non presenterà l’AOD o il ProMotion sul display ma vanta le medesime features di iPhone 14 Pro, con un costo più basso. C’è un frame in alluminio e vetro satinato ad infusione di colore veramente unico nel suo genere: il modello nero poi, è affascinante con le sue fotocamere da 48 e 12 Megapixel che, a proposito, girano video di qualità cinematografica e scattano foto assurde in ogni condizione di luce. Il processore poi è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato.

Insomma, iPhone 15 a 979,00€ è uno smartphone eccellente che non vediamo l’ora di provare e saggiare ma siamo sicuro che sarà un prodotto perfetto sotto tutti i punti di vista. Costa molto, ma volendo, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

