iPhone 15 (128 GB): oggi è il gran giorno, lo farete vostro?

Finalmente ci siamo: oggi è venerdì 22 settembre e ciò significa che i famosi melafonini di nuova generazione di Apple arriveranno nelle vostre case. Se ne avete preordinato uno nei giorni precedenti, ottime notizie: fra oggi e lunedì sarà presso il vostro domicilio, se invece non ne avete preso ancora nessuno, vogliamo suggerirvi il modello base da 128 GB. iPhone 15 infatti, nella sua colorazione pink, costa solo 979,00€, spese di spedizione incluse. Il device è un best buy assoluto perché ha una potenza esagerata (dispone del processore Apple Bionic A16 che abbiamo visto nei Pro dello scorso anno) ma vanta alcune features di nuova generazione: pensiamo alla porta USB Type-C, per esempio.

iPhone 15: difficile trovare di meglio

Come detto, oltre a presentare un processore Apple Bionic A16, è un mostro di potenza. Di fatto, è ottimo dal punto di vista fotografico perché ha la nuova fotocamera da 48 Megapixel che scatta foto assurde in ogni condizione di luce, dispone di tantissime modalità software e riesce a girare video in 4K HDR Dolby Vision senza problemi. Ha uno schermo con Dynamic Island da 6,1″ con cornici contenute e luminosità di picco di 2000 nit. Capite bene che è super luminoso e ciò permetterà di vederlo sempre al top anche sotto la luce diretta del sole (d’altronde, è un OLED). Si ricarica con la USB Type-C e ha una batteria che vi porta a sera.

Viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvelo a casa o presso il vostro domicilio. Altresì, ci sarà la possibilità di riceverlo presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.