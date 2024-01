iPhone 15 (128 GB): nuovo minimo storico su Amazon (-13%)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Apple e desiderate l’ammiraglia entry level della line-up di punta del 2023, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 15 che, nella sua iterazione color azzurro con 128 GB di memoria interna si porterà a casa con soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Vi suggeriamo di prenderlo immediatamente prima che terminino le scorte disponibili, ma fate in fretta perché la promo potrebbe terminare a breve. Questo è un super best buy che non ha rivali ed eguali: ha uno schermo OLED di nuova generazione, una batteria esagerata e capiente, un comparto fotografico degno di nota, la porta USB Type-C e la ricarica wireless e MagSafe.

iPhone 15 (128 GB): il Best Buy del giorno

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. C’è la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e la garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Ricordatevi che c’è anche il reso gratuito fino ad un mese dal momento dell’ordine.

iPhone 15 è un device di punta con schermo OLED con cornici sottili, Dynamic Island al seguito, dispone di un frame in alluminio e una back cover in vetro smerigliato con supporto MagSafe e alla wireless charging. Sotto la scocca c’è il processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che permette prestazioni eccellenti anche sul fronte gaming o sul fronte social. A soli 849,00€ è un super best buy senza paragoni, prendetelo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.