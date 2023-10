iPhone 15 (128 GB): di nuovo DISPONIBILE, è "quello da comprare"

Da circa un mese Apple ha tolto i veli ai nuovi device della line-up iPhone 15: ci sono quattro modelli di punta ma noi oggi vogliamo consigliarvi quello base, da 128 GB e in colorazione nera. Dopo un lungo periodo di latitanza, è tornato disponibile e oggi si può acquistare all’incredibile prezzo di soli 979,00€, spese di spedizione incluse.

Non lasciatevi sfuggire questo device; è molto simile ad un iPhone 14 Pro, ma per certi versi migliora la sua esperienza d’uso e introduce novità degne di nota: il nuovo algoritmo che permette di scattare immagini a 24 Megapixel, la porta USB Type-C per lo standard universale. Insomma, a nostro avviso, questo è un device degno di nota che noi vi consigliamo di acquistare se siete alla ricerca di un melafonino top con una buona autonomia, che sia aggiornatissimo e che disponga delle ultime funzionalità di Cuperrtino.

iPhone 15: il miglior melafonino da comprare oggi

Partiamo la disamina dallo schermo: qui abbiamo un pannello OLED Retina da 6,1 pollici con cornici contenute e simmetriche e Dynamic Island al seguito che cela tutti i sensori. Non di meno, sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che assicura prestazioni di alto profilo anche con il gaming o con le app per il video editing (CapCut, ad esempio). La batteria dura tantissimo e il telefono si ricarica via MagSafe, via wireless o con la USB Type-C. Ci sono due fotocamere da 48 e 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision e permettono perfino di fare foto al buio.

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon e gode della consegna celere e immediata; in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, infatti), il device arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. A soli 979,00€ iPhone 15 dovete comprarlo immediatamente.

