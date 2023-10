iPhone 15 (128 GB): di nuovo DISPONIBILE, corri a prenderlo ADESSO

Se stavate aspettando il momento ideale per comprare il nuovo iPhone 15, oggi è il vostro giorno fortunato. Il meraviglioso flagship di casa Apple, il modello entry level della line-up del 2023, è tornato disponibile su Amazon. La richiestissima versione nera, con ben 128 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di 979,00€, spese di spedizione incluse. Il telefono viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e ha con sé tantissimi vantaggi esclusivi, ma andiamo con ordine. Prima di addentrarci nella disamina dei motivi per i quali conviene acquistare lo smartphone da Amazon, vi ricordiamo che le scorte potrebbero essere limitate pertanto se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi: non sappiamo quanto durerà la promozione.

iPhone 15: il miglior melafonino da acquistare oggi

Il dispositivo di Apple è il modello entry level della serie del 2023 ma presenta caratteristiche di pregio, degne di un top di gamma. Di fatto, sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato da ben 128 GB di memoria interna. Lo schermo è un bellissimo pannello OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e contenute, con Dynamic Island al seguito e con un picco di luminosità massima di 2000 nit. Non di meno, è interamente costruito in alluminio e in vetro (la back cover supporta la wireless charging e la MagSafe technology), ha un’ottima autonomia e la batteria si ricarica in un lampo.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 979,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e fate vostro il device prima che terminino le scorte disponibili. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita; arriverà a casa vostra in 24 o 48 ore e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non di meno, si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

