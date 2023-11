iPhone 15 (128 GB): BEST BUY a meno di 900€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando in queste ore: il potentissimo e recentissimo iPhone 15 si trova su Amazon ad un prezzo fuori di testa. Potrà essere vostro con soli 899,00€, spese di spedizione incluse, grazie alle promozioni imperdibili del Black Friday. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è quello azzurro con 128 GB di memoria interna (ovviamente non espandibile). Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è da prendere immediatamente, senza pensarci troppo.

iPhone 15: il telefono da comprare oggi

Con Amazon avrete diritto poi ad una serie di vantaggi non da poco; citiamo, in primo luogo, la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero, ma non solo. Volendo, se siete spesso fuori casa, potrete optare per la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche e vi è perfino un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì sappiate che ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.

iPhone 15 è un Best Buy senza paragoni a soli 899,00€, visto che è un terminale di ultima generazione con specifiche tecniche all’avanguardia e con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Ha un display OLED Retina da 6,1″ con Dynamic Island, vi sono due fotocamere di punta da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision e c’è la porta di ricarica USB Type-C. Eccellente l’autonomia del device con possibilità di ricercare la batteria anche mediante wireless charging o sfruttando la MagSafe Technology.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.