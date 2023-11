iPhone 15 (128 GB) azzurro a 899€ su Amazon: prezzone IMPERDIBILE

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso: il meraviglioso iPhone 15, il device più venduto degli ultimi giorni, viene proposto ad un prezzo semplicemente stratosferico. Di fatto, il modello da 128 GB, in colorazione azzurra, costa solo 899,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

A questa cifra diventa automaticamente un “best buy” senza paragoni; è molto simile all’iPhone 14 Pro (da cui deriva e con cui condivide gran parte della scheda tecnica) ma offre funzionalità e features esclusive come la porta USB Type-C e la nuova fotocamera da 48 megapixel con OIS avente un algoritmo di ultima generazione. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare a breve; è il miglior melafonino che ci sia ad oggi sul mercato per rapporto qualità-prezzo.

iPhone 15: il device più venduto

Questo iPhone 15 è un vero best buy; costa poco ma offre tanto. Di fatto è potentissimo visto che possiede il chipset Apple Bionic A16 coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen, ma presenta anche 128 GB di memoria (non espandibile) per archiviare file, foto, video e canzoni e per installare app. Noi vi suggeriamo però, di attivare un piano ad iCloud così da avere spazio virtuale, sempre accessibile, da qualsiasi device (altri iPhone, iPad o Mac): occorre solo un ID Apple.

Il comparto fotografico prevede due ottiche di punta da 48 e 12 Megapixel con un nuovo algoritmo che serve per scattare fotografie HDR nitide e ben illuminate. Ottimi anche i video di qualità cinematografica; si possono registrare clip in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema, nitidi e illuminati anche di notte. Vi è poi una batteria dalle alte prestazioni che garantisce un’autonomia degna di nota; si ricarica via USB Type-C, mediante wireless charging o sfruttando la MagSafe technology. A soli 899,00€ questo iPhone 15 è un vero best buy senza paragoni: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.