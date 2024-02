iPhone 15 (128 GB): a 825€ è IMPERDIBILE

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente incredibile. L’ottimo iPhone 15, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 825,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, prima che sia troppo tardi o prima che terminino le scorte. Altresì, dovete essere veloci: non sappiamo quanto durerà la promo dedicata quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

Con il noto portale di e-commerce americano a rete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, alla garanzia di due anni con il rivenditore, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito e pensate che potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Altresì ci sarà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti. Non dimenticate che ci sarà sempre la consegna celere in meno di 24 o 48 presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato).

iPhone 15: Best Buy assoluto

Il meraviglioso iPhone 15 è un telefono pazzesco, dotato di uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, cornici sottili, luminosità di picco di 2000 nit e molto altro ancora. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, e ci sono anche 128 GB di memoria interna per archiviare file, foto, video e canzoni.

Ottima la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica, si ricarica via MagSafe o mediante wireless charging o, perché no, tramite il cavo USB Type-C. A soli 825,00€ questo iPhone 15 è da comprare immediatamente, ma siate veloci. A questa cifra è un super best buy.

