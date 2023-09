iPhone 14: un grande classico, oggi al prezzo più conveniente (solo 799€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple ma non volete spendere oltre 1000€ per un modello di ultima generazione, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra e con 128 GB di memoria interna, costa solo 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questo è uno dei migliori dispositivi che possiate comprare sul noto portale di e-commerce americano, ma vanta un rapporto qualità-prezzo strepitoso; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Potrete perfino farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, cosa non da poco, avrete diritto al reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche o di ripensamenti.

Si potrà anche dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

iPhone 14: il top di gamma da prendere al volo

Questo iPhone 14 è un vero best buy assoluto; viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica, come detto, che avrete tantissimi vantaggi al seguito. Il telefono di Apple è potentissimo, visto che vanta un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, coadiuvato da memorie da 128 GB. Il modello in questione è quello azzurro ma volendo si possono scegliere altre tinte super accattivanti.

Il sistema fotografico di questo iPhone 14 presenta un sacco di features interessanti: modalità ritratto, studio, action mode, cinema mode e molte altre ancora. Gira video in 4K di livello cinematografico, scatta fotografie assurde anche al buio e ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica. Lo schermo OLED da 6,1″ Retina è super risoluto e definito; le cornici sono sottili e c’è il notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori come il Face ID. A soli 799,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.