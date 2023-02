iPhone 14 torna disponibile su ePRICE a 841 euro (-15%)

La zampata serale di ePRICE brucia la concorrenza di Amazon, portando il prezzo di iPhone 14 a 841 euro, grazie allo sconto del 15%. Rispetto a questa mattina non cambia nulla: l’offerta è limitata a pochi pezzi, per cui se hai deciso di puntare sul modello base del nuovo iPhone l’unica cosa da fare è anticipare gli altri e concludere l’ordine nel più breve tempo possibile. Come? Collegandoti alla pagina dedicata all’offerta e aggiungendo al carrello il telefono.

Se intendi risparmiare il budget a tuo disposizione, puoi pagare in tre comode rate con Oney: la prima rata da 292,14 euro e le altre due da 280,63 euro (rispetto al prezzo di 841,90 euro paghi solamente 11,51 euro in più di commissioni).

ePRICE ti fa risparmiare quasi 150 euro sul nuovo iPhone 14

Non staremo qui a raccontarti i pregi dell’iPhone 14, al 99,9 per cento (solo perché il 100% non esiste) sai già tutto di lui. Allora, oltre a presentarti l’offerta di ePRICE e offrirti tutti gli strumenti per approfittare del 15% di sconto, ti diciamo che su Amazon lo stesso modello base, nella stessa colorazione (Galassia), costa 899 euro, praticamente 60 euro in più rispetto all’offerta di ePRICE.

Lo sconto resterà valido ancora per 4 giorni, cioè fino alle 23:59 di domenica. Bene, detto questo, dimenticati il conto alla rovescia, dal momento che la disponibilità terminerà molto prima, come è accaduto questa mattina.

Non indugiare oltre e metti in carrello ora l’iPhone 14 da 128GB in colorazione Galassia, per approfittare della maxi offerta di ePRICE e risparmiare così 148 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.