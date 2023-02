iPhone 14: super prezzo su eBay, risparmi 240 euro!

Se sei alla ricerca del nuovo iPhone 14 ad un prezzo interessante, devi sapere che al momento eBay ha un’offerta imperdibile. Solo per poco tempo, puoi acquistare il top di gamma di Apple al prezzo di 789,90 euro invece dei normali 1.029,90 euro. Risparmierai ben 240€! Ma non è solo il prezzo a renderlo un acquisto super conveniente. L’iPhone 14 ha delle caratteristiche tecniche davvero incredibili che lo rendono uno dei migliori telefoni sul mercato.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è qualcosa di spettacolare, con una risoluzione elevatissima e un contrasto straordinario che ti permetteranno di godere al massimo dei tuoi contenuti multimediali. Il sistema di fotocamere è stato evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce e la modalità Cinema ti permetterà di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Inoltre, la modalità Azione ti garantirà riprese stabili e senza sbalzi. Ma non è tutto qui. L’iPhone 14 è dotato di rilevamento incidenti, una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi farlo. La batteria dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video, e il chip A15 Bionic con GPU 5core garantisce prestazioni fulminee.

Inoltre, le reti cellulari 5G ultrarapide ti permetteranno di navigare in internet alla massima velocità, e la resistenza all’acqua e il Ceramic Shield garantiscono una robustezza all’avanguardia nel settore. Con iOS 16, avrai ancora più modi per comunicare e condividere, e la nuova modalità rilevamento incidenti ti permetterà di essere sempre al sicuro sulla strada. Insomma, l’iPhone 14 è un telefono che non delude le aspettative. Se vuoi approfittare di questa super offerta su eBay ti consigliamo vivamente di non perdere altro tempo e acquistarlo subito! La spedizione è gratuita e riceverai il telefono in appena 72 ore dal tuo ordine. Non fartelo scappare: le unità in offerta stanno già andando a ruba molto rapidamente.

