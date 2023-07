iPhone 14: SUPER Minimo Storico su eBay

Vola su eBay per approfittare di un super minimo storico pazzesco. Acquista Apple iPhone 14 a soli 739,90 euro, invece di 1029 euro. A conti fatti stai risparmiando quasi 300 euro dal prezzo di listino. Quindi questo è il momento giusto per far tuo il nuovo modello di Casa Cupertino. Un vero gioiellino che puoi anche pagare in comode rate senza interessi.

Sì, hai capito proprio bene. Grazie a eBay puoi decidere di pagare con PayPal che ti permette di dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero. La prima al momento della conferma mentre le restanti nei due mesi successivi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita con spedizione veloce. Insomma, i vantaggi con questo colosso dello shopping online non finiscono mai.

Apple iPhone 14: una bestia di smartphone

Avere tra le mani un Apple iPhone 14 significa gestire uno smartphone top di gamma che ha tutte le caratteristiche per renderti felice. Prima fra tutte il suo processore. Stiamo parlando del pluripremiato Chip Apple A15 Bionic. Una vera bomba in quanto a potenza e stabilità. Le sue prestazioni superano ogni aspettativa. Unite al display Super Retina XDR e alla doppia fotocamera professionale migliorata hai un vero gioiellino.

Acquistalo ora a soli 739,90 euro, invece di 1029 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.