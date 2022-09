iPhone 14: su Amazon ci sono già le cover (in sconto e con foto)

Sembra proprio che sia già tempo di accessori compatibili con i nuovi iPhone 14. In arrivo ufficialmente domani, 7 settembre, le prime cover per i nuovi melafonini sono già spuntate su Amazon Italia. Addirittura in promozione, le inserzioni sono ricche di fotografie e quindi permettono di farsi un’idea dei dispositivi in versione standard, Pro e Pro Max.

Chi volesse, può addirittura già portare a casa le protezioni (che fra l’altro sono di tipo rinforzato) risparmiando il 50%. Ognuna di loro ha un prezzo finale di circa 7,99€ e le spedizioni sono persino rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

iPhone 14: le cover sono su Amazon

Balza immediatamente all’occhio il dettaglio più discusso: una delle immagini mostra una ricarica tramite porta USB C. Sarà corrispondente alla realtà? Difficile. Infatti, l’ingresso Lightning sarà ancora presente e non sostituito dalla porta USB C, stando a quanto emerso nelle ultime settimane. Non ci sono ancora conferme, ma rumor e leak ormai putano verso le stesse previsioni.

Quanto alle cover, di seguito i link di riferimento per ogni inserzione. Puoi dare un’occhiata alle immagini e, se desideri giocare d’anticipo, portare già a casa una protezione per il tuo prossimo melafonino:

Come anticipato, la cosa interessante è che sono su Amazon Italia, addirittura coperte da spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Ricorda: se desideri averle a metà prezzo, è necessario spuntare il coupon in pagina prima di completare l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.