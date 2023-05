iPhone 14: SOLO PER OGGI hai un prezzo ridicolo su questo modello

iPhone 14 è il modello più recente della famosa serie di smartphone di Apple. Dispone di uno schermo OLED da 6.1 pollici con risoluzione 2532 x 1170 pixel e un rapporto di 19.5:9. Il vetro antigraffio Ceramic Shield protegge lo schermo, mentre il sensore di luce ambientale e il sensore di prossimità offrono una maggiore funzionalità.

Il telefonoè alimentato dal chip Apple 15 Bionic a 5 nm e da un processore Hexa-core, mentre la RAM è di 6 GB e la memoria interna è di 128GB. Il design di iPhone 14 è elegante, con una struttura in alluminio e un retro in vetro. È resistente all’acqua fino a una profondità di 2 metri ed è certificato IP68. Include un sblocco del volto per una protezione della privacy e della sicurezza aumentata.

Per quanto riguarda la fotocamera, iPhone 14 è dotato di un sensore principale da 12 MP con tecnologia OIS e PDAF, una seconda fotocamera da 12 MP ultra-wide, una fotocamera anteriore da 12 MP con autofocus e HDR, nonché una registrazione video 4K UHD a 60 fps e HDR.

Lo smartphone dispone di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, mentre la batteria dura tutto il giorno ed è compatibile con ricarica rapida, wireless Qi e MagSafe.

