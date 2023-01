iPhone 14, sembra il Black Friday: offerta al MINIMO STORICO

Un Black Friday a gennaio? In un certo senso, se guardiamo l’offerta Amazon su iPhone 14 che riporta il prezzo ai tempi degli sconti per il venerdì nero. Con disponibilità immediata e spedizione Prime puoi portartelo a casa a soli 899,99 euro, con uno sconto superiore ai 100 euro sul prezzo di listino.

Se preferisci hai anche la possibilità di scegliere il pagamento dilazionato in 5 rate mensili presso Amazon stessa a 180 euro ciascuna. Il modo migliore per non farsi pesare subito tutta la spesa per il tuo nuovo dispositivo.

iPhone 14: il nuovo smartphone Apple è tornato in offerta

iPhone 14 esalta il concetto già visto con il suo predecessore presentandosi con un display di tipo Super Retina XDR da 6.1 pollici che ti mostra dettagli definiti, colori brillanti e una luminosità perfetta in ogni condizione di luce.

Sulla parte posteriore trova un sistema di fotocamere evoluto che ti permette di catturare immagini migliori sia di giorno che di notte. Inoltre, puoi sfruttare la Modalità Cinema per riprese in Dolby Vision 4K fino a 30 fps che, in abbinata alla modalità Azione, ti permette di avere filmati stabili e senza sbalzi anche nei momenti più concitati.

Lo smartphone integra anche “Rilevamento incidenti“, la nuova tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu sei impossibilitato a farlo. A completare il pacchetto una batteria con un’autonomia fino a 20 ore di riproduzione video e il processore Apple A15 Bionic con prestazioni fulminee.

iPhone 14 a 899 euro è un affare degno del Black Friday che arriva a metà gennaio. Se vuoi iniziare l’anno con il nuovo smartphone Apple è il momento giusto per farlo.

