iPhone 14: sconto SENZA SENSO di eBay per un prezzo SUPER

Vuoi iPhone 14 senza spendere troppo? Allora sappi che è arrivata per te l’occasione giusta perché su eBay puoi portartelo a casa con uno sconto di ben 245 euro rispetto al prezzo ufficiale.

Questo significa che puoi pagarlo, in soldoni, solo 784 euro, per un costo migliore di qualsiasi altra offerta che avevamo visto ora. Venduto da un rivenditore italiano ultra affidabile, hai la spedizione gratis, consegna in 3 giorni e garanzia di rimborso eBay entro 30 giorni. Cosa chiedere di più?

iPhone 14: il prezzo folle è solo su eBay

Con iPhone 14 puoi scoprire lo smartphone di ultima generazione di casa Apple dotato di un display di tipo Super Retina XDR da 6.1 pollici, che esalta il sistema evoluto a doppia fotocamera da 12 megapixel che ti permette di catturare immagini straordinarie in ogni condizioni di luce.

Con le modalità Cinema e Azione puoi anche registrare filmati in Dolby Vision 4K a 30 FPS e avere una stabilità d’immagine paura anche nelle condizioni più concitate.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno, merito del chipset A15 Bionic pensato per darti alte prestazioni e una super efficienza energetica. Resistente a schizzi, gocce e polvere, è il telefono ideale per ogni tua esigenza.

Oggi iPhone 14 te lo porti a casa su eBay ad un prezzo semplicemente incredibile: soltanto 784 euro, con uno sconto di 245 euro, spedizione gratis e consegna immediata. Follia pura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.