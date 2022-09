iPhone 14: sarà davvero una delusione? (RUMOR)

Siamo ufficialmente a settembre e mancano davvero pochi giorni al Keynote di casa Apple. Di fatto, il 7 settembre conosceremo la famiglia di iPhone 14 che è super attesa dai fan di tutto il mondo. Sono tante le novità che vedremo nel corso dell’evento e ci sono stati tanti Rumors confusionari fra loro in questi mesi. È veramente difficile prevedere tutto con esattezza anche perché l’azienda di Cupertino è solita mantenere il segreto fino all’ultimo minuto e le vere indiscrezioni escono fuori soltanto a poche ore di distanza dai vari eventi di lancio.

In questi mesi vi abbiamo riportato tutti i leaks riguardanti questa famiglia di device di Apple. Abbiamo appreso che non ci sarà un modello mini anche se è un noto insider del web afferma il contrario. Abbiamo scoperto che la gamma Pro sarà rivoluzionaria e che presenterà un nuovo schermo, ma ancora. Come non segnalare la presenza del primo sensore fotografico da 48 megapixel in grado di girare video in 8K… ma cosa conviene comprare oggi? iPhone 14 o meglio, un iPhone 13 in sconto?

Cosa vuol dire che iPhone 14 potrebbe essere una delusione?

La domanda è molto provocatoria, lo sappiamo. Non vogliamo confondervi le idee ma vogliamo semplicemente fare una riflessione ad alta voce in merito alle indiscrezioni riguardanti il modello da 6,1“ della gamma standard prossima al debutto. iPhone 14 infatti, potrebbe deluderci perché potrebbe semplicemente essere troppo simile al telefono del 2021. Stesso processore, stesse fotocamere, stesso display: cosa cambierà allora? Bella domanda, ma in realtà, c’è già la rispota: si dice che cambierà molto poco. Questo non significa che iPhone 14 sarà una delusione, anzi. Indica solo che il dispositivo potrebbe subire la concorrenza in casa, direttamente dal suo predecessore. Sarà vero?

Ecco perché considerate tutte queste informazioni ad oggi, vi suggeriamo di prendere adesso l’iPhone 13 da 128 GB a 787,00 € con spedizione gratuita per i membri possessori di un abbonamento ad Amazon Prime. Lo smartphone infatti, è davvero unico ed è quello che ha permesso alla compagnia di non subire la crisi che sta colpendo tutti i brand cinesi e non solo. iPhone 13 è oggi quello da comprare, a meno che non vogliate qualcosa di più potente come iPhone 14 pro o iPhone 14 pro max.

Quello che ci domandiamo però è che fine farà il modello Mini? Ci sarà davvero un nuovo dispositivo da 5,4“ o questo lascerà il posto ad una variante Max non Pro (Plus?) all’interno della linea basica? Ancora pochi giorni e avremo le risposte a tutti i nostri quesiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.