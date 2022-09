iPhone 14: rivelate le specifiche dell'intera linea

Stando a quanto si apprende, in queste ore è trapelata sul web una pagina che illustra le caratteristiche complete dei nuovi iPhone 14 di casa Apple. Di fatto, oramai i quattro dispositivi sono prossimi al lancio (verranno annunciati domani durante l’evento Far Out) ma non c’è nulla che non sappiamo.

Si chiameranno iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max e possiamo osservare i dati relativi alle specifiche tecniche così come al peso e alle dimensioni. Notiamo che il Pro Max sarà il più pesante del quartetto, nonché del modello dello scorso anno. Il suo peso sfida apertamente quello del pieghevole di Xiaomi, Mix Fold2.

iPhone 14: tutto quello che c’è da sapere

Notiamo poi, osservando bene il foglio e ricordando quanto letto in passato con i rumors precedenti, che i modelli basici disporranno del processore Apple Bionic A15, mentre le fotocamere principali saranno da 12 Megapixel. Le iterazioni premium invece, disporranno del SoC Apple Bionic A16 e di una main camera da 48 Mpx. La RAM invece, sarà da 6 GB su tutta la linea.

iPhone 14 Pro Max e Plus saranno simili in termini di dimensioni e di autonomia, ma la versione più economica sarà molto apprezzata da coloro che vogliono un “padellone” senza spendere la cifra più esosa richiesta dal modello top di gamma. Arriviamo allo storage: le iterazioni vanilla avranno un massimo di 512 GB, quelle Pro fino a 1 TB.

Manca pochissimo all’evento più atteso dell’anno per i fan della mela. Si dice che i preordini partiranno il 9 settembre e le consegne al pubblico invece, inizieranno ad arrivare dal 16 di questo mese.

I prezzi americani saranno di 965 dollari per iPhone 14 base, 1065$ per il Plus. I Pro potrebbero costare oltre 1425 dollari che, da noi, vuol dire un prezzo di partenza di oltre 1500€. Appuntamento a domani per saperne di più; non mancate, vi aspettiamo qui alle ore 19:00. Preparate i pop corn.

iPhone 13 invece, è in sconto a 929,00€ nella versione da 256 GB su Amazon. Approfittatene.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.