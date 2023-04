iPhone 14 oggi è REGALATO su eBay (-280€)

Apple iPhone 14 oggi è disponibile su eBay con uno sconto di 280 euro. Acquistalo subito a soli 744 euro, invece di 1029 euro (prezzo da listino Apple). Dovrai solo inserire il codice ITPERP8VM8ZBM67M nell’apposita sezione prima del check out. Fai presto però perché sta andando a ruba essendo un oggetto di tendenza e avendo attiva una promozione pazzesca.

Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 248 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

iPhone 14: piccolo prezzo, grande risparmio

Come ben saprai un iPhone 14 nuovo ti costerebbe 1029 euro acquistandolo dallo store ufficiale di Apple. Tuttavia, con eBay risparmierai ben 280 euro. Perciò assicurati questo smartphone iOS con display Super Retina XDR da 6,1 pollici, doppia fotocamera professionale, processore Apple A15 Bionic e una mega batteria che dura tutta la giornata e oltre.

Mettilo in carrello a soli 744 euro utilizzando il codice ITPERP8VM8ZBM67M. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.