iPhone 14: quello per TUTTI, al prezzo più basso del web

Ci troviamo spesso a parlare di iPhone 14. Questo smartphone infatti, ha rappresentato un vero punto di svolta per la compagnia, non tanto per ciò che offre o per le sue qualità e caratteristiche tecniche, visto che è praticamente simile al modello del 2021, ma per via del suo rapporto qualità prezzo.

iPhone 14: perché comprarlo su Amazon?

Ci spieghiamo meglio: quando è arrivato sul mercato infatti, presentava un costo decisamente troppo elevato e questo ha indicato solo una cosa: l’inflazione dei prezzi dei dispositivi Apple che ha iniziato a salire. Nei primi mesi da quando è arrivato infatti, abbiamo preferito consigliarvi l’iPhone 13 dell’anno precedente, per via del miglior prezzo online. Adesso però, la musica è cambiata. iPhone 14 rappresenta la miglior scelta che si possa fare oggi. Pensate che lo pagate solo 899,00 €, spese di spedizione incluse.

Come avrete capito, se ricordate il prezzo di listino è di oltre 1079 €, il risparmio è davvero evidente… e siamo sicuri che è destinato ad aumentare col passare delle settimane.

Amazon poi, si riconferma una garanzia. In primo luogo perché effettivamente, vi dona due anni di assistenza tecnica dedicata, con supporto logistico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono; in seconda istanza invece, per gli abbonati Amazon Prime , ci saranno sempre le spese di spedizione gratuite e la consegna sarà celere. Ciò implica che in pochissimi giorni il telefono sarà presso il vostro domicilio senza che voi dobbiate sborsare un singolo euro aggiuntivo. Mica male, vero?

Come non segnalare poi la presenza della garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare. Così facendo, avrete accesso al supporto del costruttore presso qualsiasi Apple Store del mondo. Qualsiasi problematica, qualsiasi criticità o malfunzionamento verrà riparato in tempi super rapidi dei famosi Genius di Apple.

Ad ogni modo, sperando che non dobbiate mai ricorrere a questo, vi dobbiamo ricordare che l’iPhone 14 è un vero cameraphone, dotato di due ottiche da 12 megapixel ciascuna super risoluta che girano video in 4K Dolby Vision, ma non solo. Realizzano scatti eccezionali anche al buio, presentano tante modalità pazzesche che stimoleranno la vostra creatività.

Sotto la scocca batte un processore di ultima generazione con modem 5G integrato. Le applicazioni si apriranno in un battibaleno e i software gireranno fluidi come non mai. A soli 899,00€ questo è uno dei migliori iPhone che si possono comprare oggi su Amazon, ma dovete essere veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.