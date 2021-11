iPhone 14: quanto verranno presentati i nuovi top di gamma di Apple?

iPhone 14 continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni e già ci si interroga in merito al periodo durante il quale Apple, teoricamente, dovrebbe ufficializzare la sua nuova gamma di dispositivi. Proviamo a fare il punto della situazione.

Apple iPhone 14: cosa sappiamo al momento

Il colosso di Cupertino è solito presentare i suoi nuovi iPhone nel mese di settembre, a circa un anno di distanza rispetto alla precedente generazione. Secondo i rumor diffusi sul web, iPhone 14 potrebbe essere presentato esattamente il 14 settembre 2022, mentre la disponibilità per l'acquisto inizierebbe il 17 per i preordini ed il 24 nei negozi.

I modelli in relazione a cui i consumatori avranno possibilità di scelta dovrebbero essere i seguenti:

iPhone 14 da 6,1 pollici;

da 6,1 pollici; iPhone 14 Pro da 6,1 pollici;

da 6,1 pollici; iPhone 14 Max da 6,7 pollici;

da 6,7 pollici; iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici.

In base all'unità scelta, ed ovviamente alla configurazione dello storage interno, i prezzi dovrebbero essere leggermente superiori rispetto ai valori di listino degli attuali melafonini in commercio, i cui costi variano da un minimo di 839 euro per iPhone 13 mini da 128 GB fino ad un massimo di 1.869 euro per iPhone 13 Pro Max da 1T: ancora poco si sa circa la presenza o meno di un possibile iPhone 14 mini.