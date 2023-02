iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: qual è il più potente?

iPhone 14 Pro è il fiore all’occhiello di Apple; secondo le informazioni emerse in rete infatti, pare che riesca addirittura a superare il flagship di Samsung, il Galaxy S23 Ultra in termini di prestazioni.

Facciamo un passo indietro: la serie Galaxy S23 è stata annunciata durante l’evento Galaxy Unpacked tenutasi pochi giorni fa. All’interno della line-up abbiamo visto tre modelli, di cui uno sorprendentemente buono. Parliamo ovviamente, della variante Ultra, l’erede dell’amatissima linea Note. Questo terminale è il più potente del trio, il più versatile, il migliore dal punto di vista fotografico (e non solo); tuttavia, pare che non riesca a competere con iPhone 14 Pro di Apple che, a proposito, trovate al prezzo speciale di soli 1229,00€ su Amazon.

iPhone 14 Pro: batte veramente il Galaxy S23 Ultra di Samsung?

L’ammiraglia di Samsung presenta un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm overcloccato dall’azienda e personalizzato ad hoc. Ovviamente non manca un sistema di dissipazione del calore di ultima generazione. Nonostante ciò, apprendiamo che il telefono non riesce a battere il melafonino di punta della compagnia di Cupertino.

Stando ai test Geekbench infatti, iPhone 14 Pro ha superato l’Ultra di Samsung con un 21,02% di distacco. Vedendo nel dettaglio, scopriamo che il telefono di Apple ha ottenuto 1874 punti nel single core, mentre il Galaxy S23 Ultra ha ricevuto uno score di 1480. Sul multicore invece, abbiamo 5384 punti per iPhone, mentre Samsung ha visto un punteggio di 4584. Perfino il chipset A15 del 2021 riesce a battere la nuova soluzione d punta di Samsung. Ovviamente, non fate l’errore di pensare che uno sia più potente dell’altro. Vi ricordiamo che ciò che conta è la user experience finale e in questo, il dispositivo di Samsung è una garanzia su tutti i fronti. La potenza è nulla senza il controllo, come si suol dire.

Inoltre, se cercate l’ammiraglia di Samsung, sappiate che questa si può portare a casa con 1479,00€ con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage non espandibile.

