iPhone 14 Pro: vale la pena passare da iPhone 13 al nuovo modello?

Da qualche giorno ho iniziato ad approcciarmi al nuovo iPhone 14 Pro; sono sempre stato reticente nel comprare questo dispositivo, perché, sebbene ne capissi le peculiarità e le funzionalità, l’ho sempre ritenuto un po’ uno spreco di denaro per me che provenivo dall’ottimo iPhone 13 .

iPhone 14 Pro: un gioiello per fotografi

Capiamoci: anche quest’ultimo è un telefono eccezionale all’avanguardia che mi sento di condividere e di consigliare praticamente ogni giorno perché ha un rapporto qualità prezzo ineccepibile ed è effettivamente, quello “per tutti”. Mi spiego meglio: iPhone 13 rappresenta la scelta ideale per tutti coloro che cercano un flagship di Apple ma non vogliono spendere cifre esagerate. A meno di 800 € ci si porta a casa un cameraphone che ha un bel display e un processore ancora aggiornato.

IPhone 14 Pro invece, rappresenta l’ammiraglia del momento, completa di tutte le ultime features di punta. Tralasciando la costruzione che è impeccabile grazie al frame in acciaio inossidabile e al retro satinato, la cosa che balza subito all’occhio e sicuramente il display OLED da 6,1” ProMotion super luminoso (fino a 2000 nit). È davvero un faro e onestamente la differenza, rispetto alla generazione standard, si vede tutta ma non giustifica il prezzo elevato. La Dynamic Island è quell’elemento bellissimo che vi farà amare il nuovo iPhone, visto che rappresenta un elemento estetico davvero frizzante e nuovo nel panorama mobile.

Ma tutte queste piccole chicche possono bastare a giustificare il passaggio da iPhone 13 a iPhone 14 Pro ? Il motivo per cui l’ho scelto è relativo al comparto fotografico completo ricco di lenti Premium e di un software che fa veramente di tutto. Sto amando la modalità cinema in 4K, la possibilità di scattare in ProRAW, ma non solo. Il fatto di avere una macchina fotografica portatile con tre diverse camere che differiscono a seconda del tipo di scatto che voglio fare, mi fa stare tranquillo. L’ottica tele infatti, mi è mancata parecchio; ma ammetto che sto parlando da “fotografo” che vuole un prodotto versatile sempre con se.

In definitiva, iPhone 14 Pro rappresenta la miglior scelta per chi vuole rimanere in ambito Apple e desidera il top del top. Lo trovate su Amazon a 1179,00 € in diverse colorazioni. Se invece volete un cameraphone Android incredibile, vi consiglio il Samsung Galaxy S 23 ultra. Se solo non avessi avuto l’ecosistema Apple, quest’ultimo sarebbe stato il mio telefono ufficiale…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.