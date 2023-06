iPhone 14 Pro torna in offerta: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Continuano le offerte per iPhone 14 Pro. Lo smartphone di Apple, uno dei modelli più desiderati del momento è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro grazie ad una nuova offerta eBay. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto pagando in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta è accessibile per la versione nera e per la versione viola.

iPhone 14 Pro: in offerta a questo prezzo è un vero best buy

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro non ha bisogno di particolari presentazioni: lo smartphone è un punto di riferimento del mercato e può contare su di un comparto tecnico davvero completo. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A16 Bionic supportato da un display OLED da 6,1 con la Dynamic Island.

A completare la scheda tecnica dello smartphone di Apple troviamo una tripla fotocamera posteriore con il sensore da 48 Megapixel di nuova generazione che viene supportato da un sensore ultra-grandangolare e da un sensore teleobiettivo. C’è poi il Face ID, essenziale per l’autenticazione e lo sblocco. Lato software troviamo il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro ad un prezzo scontato di 999 euro. L’offerta in questione è disponibile anche pagando con PayPal e, quindi, optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi. In offerta troviamo la versione nera e per la versione viola. Per acquistare lo smartphone di Apple a prezzo ridotto è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.