iPhone 14 Pro: torna DISPONIBILE su Amazon, subito con un piccolo SCONTO

Terminate le feste, iPhone 14 Pro torna disponibile su Amazon. Lo smartphone più desiderato sul mercato può, finalmente, essere nuovamente acquistato sullo store più popolare. Per l’occasione, inoltre, c’è anche una piccola offerta Amazon che sconta di 46 euro lo smartphone permettendo di acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 1.339 euro nella variante da 128 GB.

A disposizione degli utenti ci sono (al momento ma le scorte sono molto limitate) tutte le colorazioni in listino. Da notare che è possibile anche acquistare un nuovo iPhone 14 Pro optando per il pagamento in 5 rate mensili da 267 euro (per gli account Amazon abilitati a questo pagamento che non prevede interessi).

Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto. L’offerta è a tempo limitato.

iPhone 14 Pro: lo smartphone più desiderato torna disponibile su Amazon, anche a prezzo scontato

Buone notizie per gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo iPhone 14 Pro. Lo smartphone di Apple è, infatti, acquistabile nuovamente su Amazon. Il dispositivo, dotato di display OLED da 6,1 pollici e del nuovo Apple A16 Bionic, è un vero riferimento del mercato ma per tutto il periodo natalizio è stato quasi introvabile.

Ora, finalmente, le scorte sono tornate ad essere buone (anche se ugualmente limitate). Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 1.339 euro. Lo sconto permette di risparmiare 46 euro rispetto al prezzo di listino ed è disponibile, per il momento, su tutte le colorazioni dello smartphone, proposto nel taglio da 128 GB. Da notare anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

