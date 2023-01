iPhone 14 Pro: sconto ESAGERATO per il flagship più richiesto

Se state cercando un vero e proprio cameraphone di punta di casa Apple, abbiamo la soluzione perfetta che vi renderà felici e soddisfatti. Parliamo dell’iPhone 14 Pro, un dispositivo con fotocamere premium che girano video in ProRES, in 4K HDR Dolby Vision e che realizzano scatti assurdi anche al buio.

Il device è stato introvabile per moltissime settimane per via delle varie criticità che hanno afflitto le catene di approvvigionamento in Cina verso le fine dello scorso anno. Adesso però, è tornato disponibile e lo potete acquistare su Amazon al prezzo speciale di 1299,00€ al posto di 1339,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

iPhone 14 Pro: un vero gioiello per chi ama fare foto

Come detto, questo è un cameraphone in tutto e per tutto, pensato per soddisfare la creatività di tutti. Ha un bel design accattivante e alla moda, un processore di punta, un comparto fotografico che è ricco di features di alto profilo: video in slow-motion, Timelapse, Cinema mode, Action mode e molto altro.

Il melafonino poi è pensato per chi vuole il top del top e non vuole compromessi. La batteria è assurda: consente di avere un’autonomia di un giorno con una singola carica, il processore garantisce performance elevate anche durante il gaming e poi nell’uso quotidiano andrà come una scheggia.

Meraviglioso anche il pannello da 6,1 pollici Retina XDR super risoluto, con ProMotion e risoluzione incredibile. Ovviamente è OLED, quindi si vedrà benissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Grazie ad Amazon avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 1229,00€, considerando che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, è semplicemente imperdibile. Fate presto se siete interessati; potrebbe andare a ruba.

