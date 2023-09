iPhone 14 Pro scende sotto i 1.000€: è il momento giusto per prenderlo (anche a rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Pro. Il top di gamma di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 999 euro, scendendo al di sotto di quota 1.000 euro e confermandosi un best buy, grazie a questa nuova offerta eBay. Optando per il pagamento con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. L’offerta riguarda la versione Nera oltre che la versione Viola (basta cliccare sulla colorazione per accedere subito alla pagina del prodotto da acquistare).

iPhone 14 Pro: con quest’offerta è un best buy

Con iPhone 14 Pro è possibile puntare su di uno smartphone veloce, efficiente e ricco di funzionalità. La scheda tecnica non ha certo bisogno di presentazioni: il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti, in qualsiasi condizione.

Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera, con sensore principale da 48 Megapixel, oltre al sistema operativo iOS 16, con la nuova versione iOS 17 in arrivo. Lo smartphone non ha punti deboli e rappresenta la scelta giusta per la maggior parte degli utenti, in particolare al prezzo a cui viene proposto oggi. Sotto ai 1.000 euro, infatti, lo smartphone è un vero best buy.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro con un prezzo scontato di 999 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che garantisce un taglio netto al prezzo dello smartphone, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è valida per le versioni:

Si tratta di un’offerta a tempo limitato. Le unità disponibili in sconto, infatti, sono poche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.