iPhone 14 Pro: per usare il 4K ProRes serve la versione da 256 GB

Stando a quanto si apprende in rete, sembra che iPhone 14 Pro consenta la registrazione dei video in ProRES con risoluzione 4K solo se si dispone del modello con 256 GB di memoria interna.

Questo è esattamente lo stesso scenario che abbiamo visto lo scorso anno con iPhone 13 Pro. Di fatto, per godere della registrazione 4K ProRES servono tanti GB di memoria interna; con il 128 GB infatti, si avrà diritto al ProRES in FullHD. Se leggete bene le specifiche dei nuovi terminali, scoprirete questo in una postilla del comunicato stampa.

iPhone 14 Pro: anche quest’anno ci sono dei limiti con la registrazione ProRES

Dal sito della mela leggiamo che la registrazione video ProRes si può avere solo in FullHD a 30 fps con i modelli di nuova generazione iPhone 14 Pro aventi 128 GB di memoria interna. Se volete utilizzare il ProRES a 4K a 30 fps

Per registrare video ProRes in 4K a 30 fotogrammi al secondo, è necessario un modello con una capacità di archiviazione di 256 GB o con 512 GB o addirittura 1 TB. Vi riportiamo di seguito una nota dell’azienda:

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max supportano la registrazione video ProRes nell’app Fotocamera a 1080p 30 fps con l’opzione di archiviazione da 128 GB e fino a 4K 30 fps con le opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Di fatto, la mancanza del 4K con questa modalità sui device da 128 GB è legata ad un limite fisico; le clip registrate in questa maniera sono molto, molto, molto pesanti e se non siete dei professionisti dell’immagine vi sconsigliamo di utilizzarla. Si ha accesso ad una serie di file incredibilmente potenti e ricchi di dettagli, super lavorabili in post, ma occupano uno spazio esagerato. Pensate che un video ProRESa 10 bit di un minuto pesa 1,7 GB in FullHD e 6 GB in 4K.

Questo standard è stato introdotto sui melafoniin lo scorso anno; è una famiglia di codec proprietaria che comprime i file in modo non eccessivo ma conserva una quantità di dati semplicemente imbarazzante. Se non lo sapete, il ProRES è un formato di consegna per i film, documentari o spot di alta qualità che vanno in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming.

Se volete questo gioiello della tecnologia, iPhone 14 Pro da 256 GB, sappiate che si trova su Amazon in preordine a 1469,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 14 Pro : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Apple iPhone 14 Pro è quello offerto da Ebay: 20,90€. E' la miglior opzione al momento

Ecco tutte le offerte accessibili attualmente riassunte nella tabella successiva.