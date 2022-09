iPhone 14 Pro: per la prima volta due nuove colorazioni

Finalmente Apple ha aggiornato la sua line-up di telefoni di punta introducendo iPhone 14 Pro. Il dispositivo arriva in quattro colorazioni e non c’è più la famigerata “grigio siderale”. Al suo posto, troviamo una tinta Space Black perfetta per chi ama i colori scuri. Al posto del Sierra Blue invece, un Deep Purple. Vedrete, questa sarà la più “gettonata”.

Oltre a queste due versioni, ci saranno le classiche Silver e Gold, un Must per gli appassionati. Personalmente amo quella argentata in tutto e per tutto. Sono anni – se non decenni – che prediligo le tinte bianche/chiare sui telefoni.

iPhone 14 Pro: uno sguardo alle nuove colorazioni

È la prima volta che iPhone Pro arriva in due colorazioni nuove; solitamente la tinta rinnovata è solo una. Quest’anno ce ne sono due. Un po’ mi dispiace di non vedere il Sierra Blue anche se non mi aveva mai convinto più di tanto. Ho amato il Pacific Blue e ho sperato in un suo ritorno fino all’ultimo minuto. Space Black sarà intrigante per tutti coloro che amano il nero in tutte le sue forme. Effettivamente, mancava e se ne sentiva il bisogno. È stato un notevole upgrade per tutti coloro che hanno chiesto per anni un’opzione di colore veramente Black sui gadget della mela. L’ultima volta che abbiamo visto un focus su questo colore è stato nel 2016, con iPhone 7 Matte Black e iPhone 7 Lucid Black.

Graphite iPhone 13 Pro vs Space Black iPhone 14 Pro pic.twitter.com/1Xxfe1zgmt — Panzer (@panzer) September 7, 2022

Ad oggi non sappiamo se il processo di finitura del Sierra Blue sia stato replicato anche nel nuovo modello Deep Purple: lo scopriremo con i prossimi test approfonditi. Sicuramente durerà nel tempo e creerà un aspetto unico per gli amanti del design. Le versioni basiche di iPhone 14/14 Plus arrivano in rosso, galassia, blu (celestino), viola e Midnight. Quale sarà la vostra scelta?

Ad ogni modo, noi vi consigliamo di acquistare iPhone 13 senza pensarci due volte. Oggi più che mai, il passaggio ai nuovi melafonini non è poi così consigliato. Lo trovate su Amazon a soli 929,00€ nella versione da 256 GB.

