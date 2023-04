iPhone 14 Pro: nuovo MINIMO STORICO, ora bastano 979€ (anche a rate)

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 14 Pro: lo smartphone viene ora proposto al nuovo prezzo minimo storico con questa offerta eBay. Grazie alla promozione in corso, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare il dispositivo ad un prezzo scontato di 979 euro invece di 1.339 euro. Con PayPal è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto che vi porterà direttamente alla pagina eBay dedicata alla promozione.

iPhone 14 Pro: ora ad un nuovo minimo storico con quest’offerta

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro non ha segreti: lo smartphone unisce un eccellente display OLED da 6,1 pollici al potente SoC Apple A16 Bionic. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel.

Il modello in offerta ha 128 GB di storage, un taglio di memoria sufficiente per la stragrande maggioranza degli utenti. Lato software, invece, troviamo iOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato per garantire ottime prestazioni sotto tutti gli aspetti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro 128 GB al prezzo scontato di 979 euro invece di 1.339 euro con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.