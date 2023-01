iPhone 14 Pro Max torna DISPONIBILE e in SCONTO su Amazon (-70€)

Continua ad essere disponibile (ma solo in alcune colorazioni) il top di gamma iPhone 14 Pro Max, uno dei modelli più desiderati del momento per il settore smartphone. Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 1.419 euro invece di 1.489 euro. Si tratta del prezzo minimo storico per iPhone 14 Pro Max 128 GB su Amazon.

Si tratta di un taglio di 70 euro al prezzo di listino che rappresenta un’ottima occasione per passare al top di gamma di Apple. Da notare che Amazon mette a disposizione anche il pagamento in 5 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max torna disponibile e in offerta su Amazon: lo sconto è di 70 euro

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max non ha certo bisogno di presentazioni. Il top di gamma di Apple può contare su di un ampio display da 6,7 pollici con pannello OLED e funzione always on oltre alla Dynamic Island, novità assoluta di questa generazione di iPhone.

C’è la tripla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 48 Megapixel, che garantisce un netto passo in avanti in termini di prestazioni fotografiche rispetto alla precedente generazione. Da notare anche il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di performance al top.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.419 euro invece di 1.489 euro. Lo sconto di 70 euro è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 283 euro. Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.