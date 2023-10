iPhone 14 Pro Max: prezzo SUPER su Amazon, è lui quello da comprare?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo iPhone 14 Pro Max da 128 GB, in colorazione Deep Purple, costa solo 1199,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo aggiuntivo per portarvelo a casa. Se siete interessati/e, fate presto perché a questa cifra è difficile trovare di meglio: tenete conto poi che questo modello, anche se è stato sostituito dal più recente iPhone 15 Pro Max, rimane comunque un ottimo prodotto da acquistare se cercate un melafonino senza compromessi capace di fare di tutto ed essere perfetto anche per il lavoro da content creator. A nostro avviso, seppur con qualche punto di differenziazione dal nuovo arrivato (frame in acciaio, porta Lightning e ottica tele 3X), è ancora da preferire, anche perché lo pagherete oltre 270€ in meno. Cosa aspettate quindi?

iPhone 14 Pro Max: l’ammiraglia più esclusiva da acquistare oggi su Amazon

Tenete conto che con Amazon avrete le spese di spedizione incluse nel prezzo del device, la consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Il reso è sempre gratuito e garantito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Avrete poi diritto ad un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Dulcis in fundo, sappiate che, anche se l’importo vi sembrerà elevato, potrete comunque dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Con un prezzo di 1199,00€, questo iPhone 14 Pro Max è il best buy del giorno su Amazon: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.