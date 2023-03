iPhone 14 Pro Max: PREZZO SCONTATO su Amazon per i tagli da 128 e 256 GB (anche in 12 rate)

Scegliere di acquistare iPhone 14 Pro Max su Amazon è sempre più conveniente. Il top di gamma di Apple è uno dei modelli più desiderati del momento, rappresentando il meglio della produzione della casa di Cupertino per il settore smartphone (e non solo). Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone con uno sconto netto.

La versione da 128 GB dello smartphone è disponibile al prezzo scontato di 1.349 euro invece di 1.489 euro con un taglio di prezzo di ben 140 euro. Chi preferisce più storage, invece, può contare sul taglio da 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 1.499 euro invece di 1.619 euro, con un taglio di prezzo di 120 euro.

Entrambe le varianti sono acquistabili in 12 rate senza interessi, per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Non si tratta di un finanziamento: la rata mensile viene pagata in automatico con addebito sulla carta di pagamento inserita (non è necessario usare una carta di credito).

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max è un concentrato di potenza e completezza. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,7 pollici con la nuova Dynamic Island e sul potente processore Apple A16 Bionic. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con il nuovo sensore principale da 48 Megapixel, oltre al sistema operativo iOS 16.

Entrambe le offerte si estendono a più colorazioni della gamma e consentono il pagamento in 12 rate senza interessi.

