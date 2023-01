iPhone 14 Pro Max: POCHISSIMI pezzi su Amazon, siate veloci

Finalmente, dopo tantissime settimane, rivediamo disponibile il meraviglioso flagship di casa Apple, l’iPhone 14 Pro Max. Il device è stato introvabile per molto, moltissimo tempo a causa della carenza di componenti che sta affliggendo il settore e per via dei lockdown governativi cinesi che hanno portato alla chiusura degli stabilimenti di Foxconn (l’azienda che costruisce i melafonini) per parecchi giorni. Ovviamente la domanda di iPhone 14 Pro e Pro Max è stata elevata sin dal Day One, ma l’OEM di Cupertino non sembra essere riuscita a reggere tale richiesta.

Quando vediamo un modello di punta su Amazon però, ve lo dobbiamo segnalare. Pensate che il Pro Max, in versione nero siderale e con 256 GB di memoria interna, si porta a casa con 1619,00€ e consegna celere in pochissimi giorni con Amazon Prime. Certo, il costo è alto, ma questo è il re del mercato, il flagship per eccellenza che tutti desiderano e che gode di specifiche premium.

iPhone 14 Pro Max: pochi pezzi, affrettatevi

Al momento della stesura di questo articolo vi segnaliamo che ci sono solo due pezzi disponibili su Amazon. Insomma, siamo certi che andranno a ruba in pochissime ore, se non minuti. Ogni momento che passa è una corsa contro il tempo. Solitamente per averne uno occorrono diverse settimane di attesa ma adesso, non potete non farci un pensierino.

Il telefono presenta un meraviglioso display Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion fino a 120 Hz, dispone di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato e è costruito interamente in alluminio con back cover in vetro satinato avente il supporto per la MagSafe charging. Non abbiamo più il notch su questo modello (e sulla variante Pro da 6,1″), ma c’è la Dynamic Island, un elemento interattivo che contiene al suo interno la selfiecam, i sensori evoluti, il Face ID e non solo. Siate veloci; anche se costa 1619,00€ sta andando a ruba. Non sappiamo quando tornerà disponibile, quindi non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.