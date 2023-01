iPhone 14 Pro Max: ora DISPONIBILE e SCONTATO tra le offerte di Amazon

Uno degli smartphone più desiderati del momento è, senza dubbio, l’ottimo iPhone 14 Pro Max, top di gamma della famiglia di smartphone di Apple. Si tratta del più grande ma anche del più costoso iPhone sul mercato che, almeno fino ad oggi, non è mai praticamente stato in offerta.

Con la nuova offerta Amazon, però, non solo è possibile acquistare con consegna immediata un nuovo iPhone 14 Pro Max ma è anche possibile beneficiare di un piccolo ma sicuramente gradito sconto. Lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 1.433 euro invece di 1.489 euro con un risparmio di 56 euro sulla spesa.

Da notare, inoltre, la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 286 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. La promozione riguarda solo alcune varianti cromatiche di iPhone 14 Pro Max 128 GB e potrebbe esaurirsi in tempi rapidissimi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

iPhone 14 Pro Max: disponibile e scontato su Amazon con la nuova offerta

Disponibile dallo scorso settembre, iPhone 14 Pro Max è lo smartphone più desiderato della gamma Apple con il suo ampio display da 6,7 pollici con ProMotion. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il potentissimo SoC Apple A16 Bionic.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con il nuovo sensore principale da 48 Megapixel. Il comparto tecnico dello smartphone non ha punti deboli, così come il software con l’ultima versione di iOS sempre disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.433 euro invece di 1.489 euro. L’offerta è a tempo limitato e consente di risparmiare 56 euro sull’acquisto del top di gamma di casa Apple con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 286 euro, senza interessi di alcun tipo.

