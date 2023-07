iPhone 14 Pro Max: ora ad un ottimo prezzo con QUEST'OFFERTA (-326€, anche a rate)

Continuano le offerte per iPhone 14 Pro Max: il top di gamma di Apple registra un nuovo calo di prezzo che permette ora l’acquisto con condizioni decisamente più interessanti. Grazie alla nuova offerta eBay in corso in questo momento è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.163 euro con uno sconto di 326 euro rispetto al prezzo consigliato.

L’offerta riguarda le varianti con colorazione Nero, Viola e Bianco (vi basta cliccare sul nome della colorazione per completare l’acquisto). Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile puntare sull’acquisto in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max in offerta ad un ottimo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max non ha certo bisogno di presentazioni: il top di gamma di Apple mette a disposizione un comparto tecnico completissimo che ruota intorno alla presenza del SoC Apple A16 Bionic. C’è anche un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island. Lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max 128 GB al prezzo scontato di 1.163 euro, ottenendo uno sconto di 326 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda le colorazioni:

Pagando con PayPal, inoltre, è possibile dilazionare la spesa in 3 rate senza interessi. Si tratta di uno sconto a tempo limitato che consente di massimizzare la convenienza di iPhone 14 Pro Max. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

