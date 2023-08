iPhone 14 Pro Max in sconto di oltre 300€: QUEST'OFFERTA è quella giusta (128 e 256 GB)

iPhone 14 Pro Max è sempre di più il punto di riferimento del mercato smartphone e ora è disponibile a prezzo scontato grazie a questa nuova offerta eBay. Lo smartphone, nella variante da 128 GB, è disponibile al prezzo scontato di 1.179 euro, beneficiando di uno sconto di 310 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è poi la variante da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.289 euro, con uno sconto di 330 euro. È possibile anche acquistare lo smartphone in 3 rate scegliendo di pagare con PayPal. Continuate a leggere per i link a tutte le colorazioni in offerta.

iPhone 14 Pro Max: da prendere subito con quest’offerta

La nuova offerta eBay è la soluzione giusta per acquistare iPhone 14 Pro Max a prezzo scontato. Per la versione da 128 GB è possibile sfruttare un prezzo scontato di 1.179 euro. L’offerta è valida per le colorazioni:

C’è poi lo sconto dedicato alla versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.289 euro, con un taglio di prezzo di ben 330 euro. In questo caso, l’offerta è valida per le versioni:

Per accedere alle offerte vi basta cliccare sulla colorazione desiderata. È sempre possibile pagare con PayPal andando a optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Gli sconti saranno validi solo per un breve periodo di tempo.

Si tratta di un’ottima occasione per acquistare iPhone 14 Pro Max a prezzo ridotto. Lo smartphone è sempre il punto di riferimento del mercato con il chip Apple Bionic A16 e un display OLED da 6,7 pollici oltre che con una tripla fotocamera posteriore con sensore da 48 Megapixel.

