iPhone 14 Pro Max: in PRONTA CONSEGNA e a PREZZO SCONTATO su Amazon (anche a rate)

iPhone 14 Pro Max è uno degli smartphone più desiderati del momento e, dopo le difficoltà dei mesi scorsi, ora è finalmente facile da trovare e può essere acquistato anche a prezzo ridotto. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di casa Apple viene proposto al prezzo scontato di 1.419 euro invece di 1.489 euro nella variante da 128 GB.

Da notare, inoltre, che c’è anche la versione da 256 GB pronta all’acquisto al prezzo scontato di 1.544 euro invece di 1.619 euro. Si tratta, in entrambi i casi, di uno sconto del 5% che rappresenta, senza dubbio, un vantaggio aggiuntivo per ridurre la spesa per portarsi a casa lo smartphone. Da notare, inoltre, che per entrambe le varianti c’è la possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi.

iPhone 14 Pro Max in offerta è disponibile in pronta consegna. Le unità disponibili sono poche ed è meglio completare l’acquisto rapidamente. Per tutti i dettagli e per acquistare lo smartphone è possibile fare riferimento alla pagina dedicata al modello di Amazon, disponibile di seguito.

iPhone 14 Pro Max: il top di gamma per eccellenza è in offerta su Amazon

Lo smartphone top di gamma di Apple ha tutto quello che serve per garantire anni e anni di utilizzo con prestazioni eccellenti. iPhone 14 Pro Max presenta un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con always on e ProMotion. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il potentissimo SoC Apple A16 Bionic. Da segnalare anche una tripla fotocamera con il nuovo sensore da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.419 euro nella variante da 128 GB oppure a 1.544 euro per la versione da 256 GB. In entrambi i casi c’è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.